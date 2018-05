L'agente di Koulibaly rassicura: «Kalidou ha contratto col Napoli»

Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «È ovvio che interessi ai grandi club, come tutti i calciatori importanti di questo Napoli. Ha un contratto con il club, non è che può scappare così. Adesso ha chiuso la stagione, purtroppo ha avuto la delusione di non vincere lo scudetto, ma ha la fortuna di avere la possibilità di andare al Mondiale. Sta per partire con il Senegal ed è un altro obiettivo della sua stagione. Valutazione? Non lo so. Se è felice al Napoli? Assolutamente sì».

