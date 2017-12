Koulibaly premiato in patria: miglior calciatore dell'anno

Un anno straordinario che gli ha permesso di entrare stabilmente nella classifica dei migliori difensori in giro per il mondo. Per Kalidou Koulibaly il 2017 è stato l'anno della definitiva consacrazione con addosso la maglia azzurra del Napoli. Per Sarri ed i tifosi è ormai un elemento imprescindibile, così come per la sua nazionale: il Senegal che sarà ai Mondiali la prossima primavera non potrà fare a meno di lui.



E proprio dal Senegal arriva l'ennesimo riconoscimento dell'anno: il centrale azzurro è stato premiato dai tifosi di casa ed è risultato il miglior calciatore senegalese del 2017. Koulibaly ha anticipato il portiere della nazionale Khadim Ndiaye e l'ex laziale Keita Balde, oggi al Monaco, conquistandosi quasi il 30% delle preferenze dei votanti.





