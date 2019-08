Un gigante buono, bambino tra i bambini. Kalidou Koulibaly avrà avuto la televisione accesa ieri sera, concentrato sul match tra il Marsiglia ed il suo Napoli vinto dagli azzurri, ma per il momento il centrale difensivo senegalese si gode le vacanze in Senegal dopo un'estate da protagonista in campo per la Coppa d'Africa.



Kalidou ha pubblicato sui social alcune immagini che lo vedono impegnato a giocare a piedi nudi in patria, insieme con gli altri bambini del posto: tra questi anche il piccolo Seni, figlio di Koulibaly nato a Napoli e che con lui tornerà in città il prossimo ferragosto. «Padre e figlio» ha scritto sui social il difensore azzurro che dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua dedizione alla comunità che l'ha cresciuto.





