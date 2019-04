Koulibaly, rabbia e riscatto in Coppa «Giovedì mostriamo il vero Napoli»

«Verona ci ha sempre creato qualche difficoltà, volevamo vincerla stasera per ritrovare il sorriso in campionato». Kalidou Koulibaly è il grande protagonista della gara del Bentegodi, una doppietta che riporta il sorriso agli azzurri. «Abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi per giovedì. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato a Londra, dobbiamo giocare al nostro livello ora perché se lo facciamo poi giochiamo sempre bene. Dobbiamo crederci per fare qualcosa di bello al San Paolo».



Un errore il gol di Cesar. «Volevamo tenere la porta inviolata anche stasera, peccato per il gol alla fine, lo rivedremo domani per capire gli errori. Vogliamo crescere, giovedì non possiamo permetterci errori. Siamo un po’ arrabbiati per la sconfitta, vogliamo dimostrare il nostro vero volto come fatto in tutta la stagione: se facciamo la nostra partita possiamo battere chiunque», ha detto a Sky. Kalidou ritrova anche il gol. «Da inizio stagione lo cercavo, oggi sono stato fortunato, ma ora penso solo alla prossima gara. Abbiamo tutte le possibilità di fare bene, abbiamo talento e saremo pronti per la gara».



© RIPRODUZIONE RISERVATA