Koulibaly, relax in tv dopo la Roma: l'azzurro appassionato di Gomorra

Sono grandi amici Kalidou Koulibaly e Salvatore Esposito, l'uno fan dell'altro nei rispettivi ruoli. Da una parte un difensore e simbolo del Napoli, dall'altro uno degli attori più in voga a Napoli degli ultimi anni. Per Kalidou, Gomorra è un appuntamento immancabile ogni volta e lo ha dimostrato anche stavolta, non perdendosi i primi due episodi della nuova stagione.



Il centrale franco senegalese ha trascorso le ore di relax dopo la gara contro la Roma alla tv, recuperando i primi due episodi di Gomorra 4 che erano andati in scena lo scorso venerdi, taggando in una storia proprio Esposito così come Marco d'Amore, altro grande amico che però non fa più parte del cast presente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA