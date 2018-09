Koulibaly, rinnovo e clausola super: «Napoli è la mia famiglia»

di Delia Paciello

Se in estate Aurelio De Laurentiis aveva rifiutato un’offerta da ben 100 milioni per Koulibaly c’era certamente un motivo: è su di lui che il Napoli vuole puntare in difesa, ieri è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo che lo legherà al club azzurro fino al 2023. E secondo le ultime indiscrezioni ora serviranno almeno 200 milioni per strapparlo dalla corte di Ancelotti: la clausola rescissoria più alta di tutta la Serie A.



Sicuramente una notizia che ha fatto felice tutti i tifosi: ritenuto uno dei centrali più forti d’Europa, percepirà un ingaggio quasi doppio da 3,5 milioni di euro a stagione.



Arrivato a Napoli a soli 23 anni nel 2014; all’epoca era ancora sconosciuto ma Benitez aveva già adocchiato il suo talento, annunciando con molto anticipo che sarebbe cresciuto notevolmente e si sarebbe fatto notare in campo internazionale. Adesso anche Ancelotti lo reputa un elemento imprescindibile per la squadra, e da ora in poi sarà difficile portarlo via.



Lo stesso Kalidou è molto legato alla città, e da timido e riservato qual è nel tempo ha saputo costruire tante solide amicizie, in campo e fuori. Inseparabile Faouzi Ghoulam, ma anche tanti amici napoletani.



Ed è per questo che non può che gioire del suo rinnovo: «Felice e orgoglioso. Grazie a tutti per la fiducia in me. Napoli è la mia famiglia», è il suo messaggio sui social.





