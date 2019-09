Il campione, l'uomo: l'amore di Napoli per Koulibaly

Un viaggio nell'amore di Napoli per Kalidou Koulibaly, il difensore francese di origini senegalesi che considera questa la sua terza patria. Lo ha realizzato per Rmc Sport, una delle più importanti emittenti francesi, il giornalista Marc-Henri Maisonhaute nella rubrica «Footissime». Koulibaly parla del suo legame con la città che ha sorpreso anche i familiari quando sono stati a trovarlo in città e delle prospettive della squadra: «Lottiamo ogni anno per vincere e speriamo che questo possa essere l'anno giusto, lo meritano i tifosi che ci seguono con tanta passione».



Oltre a Kalidou l'inviato di Rmc Sport ha intervistato il giornalista del Mattino Francesco De Luca, lo speaker del San Paolo Decibel Bellini, l'artigiano dei presepi Marco Ferrigno e i tifosi all'esterno del San Paolo prima di Napoli-Liverpool.

