Koulibaly uomo mercato dell'estate: «Ma vuole lo scudetto col Napoli»

Il leader della difesa azzurra ha un nome e cognome chiari: Kalidou Koulibaly. Il franco-senegalese sta vivendo una stagione d'oro, punto fisso della retroguardia e dei tifosi napoletani. «Sta crescendo ancora sotto il punto di vista della leadership, dal punto di vista tecnico sta giocando ad un livello mai toccato prima. Questo gli dà fiducia», dice di lui Bruno Satin, l'agente che l'ha portato a Napoli ormai quattro anni fa, sotto la gestione Benitez.



L'agente è convinto che il Napoli continuerà a fare bene, ma guarda oltre. «Chiaramente il titolo di campione d'inverno è una cosa simbolica, ma serve a rendere l'idea che il Napoli è in lotta per traguardi importanti anche quest'anno. L'importante sarà essere davanti a maggio». Dopo la gara di Crotone si aprirà anche il calciomercato invernale. «Bisognerà prima capire tra quanto rientreranno gli infortunati, poi starà al mister dire cosa potrebbe servire. Con Sarri serve un po' di tempo per assimilare il modo di giocare della squadra. Potrebbe anche arrivare un calciatore molto bravo che non ha però il tempo di inserirsi in squadra».



In Inghilterra, nel frattempo, fa rumore l'acquisto di Van Dijck da parte del Liverpool per la cifra record di 85 milioni di euro. Proprio i Reds guardavano a Koulibaly con interesse la scorsa estate. «È considerato tra i migliori e si è scatenata un'asta», continua Satin a Radio Crc. «Non è il momento di fare dei paragoni, il Southampton è una realtà ben diversa dal Napoli. Tutto dipende dalla volontà del club di trattenere o del giocatore di andar via. Koulibaly è da tempo visto come uno dei centrali che possono andare a giocare in una società ancor più blasonata del Napoli, ma questi discorsi li teniamo però per noi, lui è felice di giocare nel Napoli e spera di raggiungere l'obiettivo scudetto».





© RIPRODUZIONE RISERVATA