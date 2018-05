Scudetto, il rimpianto di Koulibaly: «Sarri resti per riprovarci ancora»

di Gennaro Arpaia

La notte di Torino non la scorderà mai, così come mai scorderà quella che è stata Napoli dopo la vittoria allo Stadium. «Io allo scudetto ci ho sempre creduto. Quando ho segnato contro la Juventus non ho realizzato subito, poi ho visto la squadra festeggiare. Non lo dimenticherò mai. Ci è mancato pochissimo, è stato difficile fare una stagione così con i tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma siamo sempre rimasti lì, vicino alla vetta. Ci sono mancate due o tre vittorie, in partite che abbiamo pareggiato pur giocando bene. In quelle occasioni è mancato il gol, se avessimo messo un po' di cattiveria in più avremmo vinto lo scudetto. Ci dispiace che questo non è accaduto».



Kalidou Koulibaly è stato protagonista assoluto quest’anno, nelle vittorie così come nelle sconfitte. Perché sette giorni dopo quel gol incredibile, la sua espulsione a Firenze ha condizionato il futuro del suo Napoli. «Non avevo visto la gara tra Inter e Juventus, forse Sarri ha ragione quando dice che ci ha condizionati, giocare dopo gli avversari non è mai facile. Nella nostra testa è successo qualcosa e non abbiamo reagito nel modo migliore».



La corsa, per lo scudetto, però, potrebbe ripartire il prossimo anno. «Arrivare a questi livelli non è facile», continua Koulibaly a Sky Sport. «Abbiamo fatto tantissimi punti, in altre occasioni con questa classifica avremmo anche già vinto lo scudetto. Ma vogliamo migliorare ancora, questa città ha bisogno di questo titolo». Una rincorsa alla vittoria che potrebbe perdere l’allenatore artefice dei destini azzurri. «Penso che dovremmo continuare con Sarri. Dopo la scelta sarà del presidente e del mister ma noi speriamo resti. Tutti gli allenatori che ho avuto sono stati speciali, anche Benitez che mi ha portato qui, ma lui è diverso da tutti gli altri, vive di calcio tutti i giorni e cerca la perfezione. Un allenatore e un gruppo così ci possono permettere ancora di crescere, quindi mi auguro che resti il più a lungo possibile».



Anche lui, però, esattamente come Sarri, potrebbe finire sul mercato. «Le valutazioni che si fanno mi inorgogliscono, ma non so se valgo quelle cifre. Il mio obiettivo è lavorare e migliorare sul campo», ha aggiunto il difensore azzurro. «Quando sono arrivato a Napoli ero molto giovane, sono cresciuto in campo e nella vita. Questa è una città che ti dà molto e che ti aiuta, quando smetterò di giocare a calcio tornerò sicuramente a Napoli perché mio figlio è nato qui e deve conoscere la città. I fischi razzisti? Sono anacronistici. La nostra squadra ha giocatori che arrivano da tutto il mondo, questo ci può aiutare tanto».



Poi il Mondiale, che giocherà da protagonista in estate. «È la seconda volta che vediamo il Senegal ai Mondiali, quando ho scelto questa nazionale era il mio secondo obiettivo. Il primo era la Coppa d'Africa, il secondo proprio il Mondiale. Ce l'abbiamo fatta, sono veramente felice e orgoglioso perchè il Senegal lo merita. Mi fa un po' pensare al Napoli: non abbiamo ancora vinto una Coppa d'Africa, ma vogliamo mostrare le nostre potenzialità. Vogliamo fare un gran Mondiale, abbiamo tanti calciatori di grande qualità ed è il momento giusto per dimostrarlo».

