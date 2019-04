Koulibaly, sirene dalla Premier: poker di club pronto all'offerta

C'è un nome cerchiato in rosso sulle liste di mercato di Manchester United e Barcellona ed è quello di Kalidou Koulibaly, il centrale difensivo napoletano che fa gola a tanti in giro per l'Europa. E nemmeno il prezzo fatto dal Napoli spaventerebbe: oltre 100 milioni di euro, una cifra che, secondo quanto riportato da The Independent nelle ultime ore, i Red Devils e i catalani potrebbero anche versare nelle casse napoletane senza troppi pensieri.



Secondo i media inglesi, ci sarebbero anche Juventus e Real Madrid pronte all'asta per Kalidou a fine stagione, ma il Napoli e Ancelotti non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare a cuor leggero. Improbabile la pista bianconera dopo quanto accaduto qualche anno fa con Higuain e visti i rapporti che lo stesso calciatore ha con la città di Napoli, ma un indizio per la cessione ci sarebbe.



Oltre alla clausola rescissoria apposta nell'ultimo contratto firmato, da 150 milioni e che andrà in vigore però dal 2020, per The Independent Koulibaly avrebbe aperto all'ipotesi trasferimento già dopo aver lasciato il precedente procuratore Bruno Satin. Sarebbe quella una mossa per preparare il terreno ad un addio al Napoli nemmeno troppo lontano.

