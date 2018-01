Koulibaly, un gol per il primato «Ora relax, poi testa all’Atalanta»

di Gennaro Arpaia

Ha saputo svettare più in alto di tutti mettendo in discesa un match che si stava facendo complicato. Per Kalidou Koulibaly quello contro il Verona è anche il quarto gol di una stagione in cui è sempre più leader. «È stato un buon primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate, poi nel secondo ci abbiamo messo più intensità» ha spiegato il centrale azzurro.



«Dopo il mio gol abbiamo trovato più spazio. Sul gol non penso di aver fatto fallo, ho anticipato il portiere e sono molto contento, era un gol molto importante per noi» ha continuato Koulibaly a Kiss Kiss. «Ora andiamo in vacanza e torniamo con ancora più fiducia e forza per affrontare una gara difficile come quella di Bergamo. Dobbiamo continuare così, possiamo migliorare. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma l’importante è essere ancora primi. Non dobbiamo guardare la classifica, restiamo in alto e proviamo a vincere tutte le gare».





© RIPRODUZIONE RISERVATA