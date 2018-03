Boom Koulibaly, valore alle stelle: c'è anche Mertens nella Top 50

Con marzo ormai già arrivato, entra nel vivo la stagione calcistica. Alle spalle degli appassionati c'è il primo semestre di un'annata che non ha riservato fin qui troppe sorprese. Ma quali sono i calciatori che hanno reso meglio e innalzato il loro valore di mercato in questi primi sei mesi? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), che ha analizzato i primi mesi dell'anno nel classico studio settimanale.



Davanti a tutti c'è, inevitabilmente, Mohammed Salah: l'egiziano, passato dalla Roma al Liverpool in estate, è passato da una valutazione di 88 milioni ad una valutazione da quasi 163 mln di euro (+74.7%). Segue la coppia del Manchester City Ederson-Sané, poi Kylian Mbappé, quindi ancora Gabriel Jesus dei Citizens, a testimonianza di quanto bene stia facendo la squadra di Guardiola.



Nella speciale classifica dei Top 50 anche due azzurri: al 17° posto troviamo infatti Kalidou Koulibaly, il gigante franco-senegalese che viene valutato oggi 76.2 milioni di euro (con un aumento del 32.6% rispetto allo scorso settembre). Incremento anche per Dries Mertens: il belga, che a settembre veniva valutato circa 69 milioni, oggi ne varrebbe 87 (+18%).

