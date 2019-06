Koulibaly vede la Coppa d'Africa: «Ma restiamo coi piedi per terra»

«Siamo forti, ma non abbiamo vinto ancora niente». Così Kalidou Koulibaly dal ritiro del suo Senegal parla ai cronisti in vista del prossimo torneo da giocare. «Ci sono tante squadre forti in questa Coppa d’Africa e che sono più favorite di noi come l’Algeria, il Marocco o la Nigeria, poi c’è l’Egitto favorito perché ha dei giocatori forti e perché gioca in casa», ha detto.



«Noi non abbiamo vinto ancora niente, dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare per la nostra strada. Dovremo provare a giocare un buon torneo, arrivare più lontano possibile mettendo in difficoltà tutte le squadra che incontreremo sul nostro cammino», ha continuato Kalidou, stella della nazionale e impegnato anche nei giorni del ritiro di Dimaro del suo Napoli. «Siamo felici di poterci preparare a casa nostra davanti ai nostri tifosi, l’abbraccio del Senegal ci ricarica prima di partire per l’Egitto. Siamo pronti a carichi per andarci a giocare la Coppa».

