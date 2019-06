E' iniziata la festa per i 70 anni di Krol: ci sono anche Ferlaino e Vinicio

E' iniziata la festa per i 70 anni (compiuti tre mesi fa) di Ruud Krol, l'ex libero olandese del Napoli negli anni '80. Sulle terrazze del ristorante D'Angelo in via Aniello Falcone sono arrivati ospiti importanti della storia del calcio napoletano come Corrado Ferlaino, che fu il presidente di Krol, e Luis Vinicio, che giocò all'olandese negli anni '70 proprio sul modello della squadra vicecampione del mondo di cui Rudy faceva parte. L'artigiano dei presepi Genny Di Virgilio ha regalato a Krol una statuina a lui dedicata. La serata è stata organizzata da Michele Giugliano, proprietario della struttura collinare e grande amico dell'olandese.

