Krol ottimista: «Scudetto aperto con Lozano ci vuole pazienza»

IL RICONOSCIMENTO «A Napoli Krol ha solo sfiorato Maradona, ma che lanci gli avrebbe fatto... abbiamo voluto assegnargli questa targa perché questa città non dimentica i suoi campioni e chi ha dato tanto sportivamente e umanamente. C'è un legame forte tra Napoli e Krol, perché Rudy è ancora il campione di allora per una cittù che ha cuore e memoria. Ed è questo il motivo di questa targa. Lui era un libero: ricordo come svettava sul campo, la sicurezza che dava a tutti: ci hai fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO