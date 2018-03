L'agente di Buffon: «De Laurentiis, prendi Perin. E a Napoli non criticate Reina»

di Delia Paciello

Un grande punto interrogativo intorno al futuro della porta azzurra, sprovvista per il momento del suo guardiano per la prossima stagione. Il Napoli è a lavoro per trovare l’erede di Pepe Reina, ormai destinato al Milan. Ma l’agente di Gigi Buffon, colui che è considerato fra i migliori portieri nella storia del calcio, ha un consiglio da dare a De Laurentiis: «Se fossi nel Napoli avrei già comprato Perin. È completo, fortissimo, italiano, conosce il campionato e sarebbe un grandissimo colpo. Non perderei tempo cercando altri portieri, come pare stia facendo Giuntoli», ha dichiarato ai microfoni di radio Kiss Kiss.



Lo spagnolo intanto è pronto a salutarla piazza napoletana al termine del campionato in corso, dove cercherà fino alla fine di dare il massimo per la città che ha saputo regalargli tante emozioni. C’è un sogno in ballo, ma in questa situazione i tifosi si dividono: alcuni criticano Pepe per aver fatto le visite mediche apertamente nel bel mezzo del campionato. Magari proprio gli stessi che qualche tempo fa criticarono Higuain per aver agito sottobanco. Ma Silvano Martina ci tiene a mettere i puntini sulle «i»: «Ho letto che qualcuno ha criticato Reina, invece andava elogiato: hanno fatto tutto alla luce del sole, senza negare l’evidenza come accade spesso. Per me meritava un plauso».



Oltre ad essere il procuratore dell’estremo difensore più forte di tutti i tempi, Silvano Martina è anche un appassionato di calcio e segue con estrema attenzione la Serie A: «Il nostro calcio si riprenderà, continuo a pensare che il nostro campionato sia inferiore solo alla Liga. La Premier ha un gran contorno, grandi stadi, ma a livello calcistico il nostro campionato è superiore», afferma con sicurezza.



E riguardo la lotta scudetto e quel sogno che Napoli tenta con tutte le forze di raggiungere strappando il primato alla solita Juventus, Martina ha ben chiara la situazione: «La Juve è più forte del Napoli, il problema degli azzurri è che sono evidentemente affaticati, non sono spumeggianti come qualche mese fa. Col Genoa poteva finire in parità, c’è stato qualche segnale di appannamento e la sosta può far bene». Solo un particolare potrebbe favorire i napoletani: «I bianconeri hanno un calendario più difficile, questo potrebbe essere l'unico vantaggio per la squadra di Sarri che ha solo il campionato su cui concentrarsi».

