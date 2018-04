L'agente di Hamsik chiede spazio: «Non capisco la gestione di Sarri»

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Ieri è stata una partita perfetta. Clima post partita? Hamsik è rimasto sorpreso, mi ha mandato video e foto. È stata una serata bellissima per tutti i tifosi del Napoli, li hanno accompagnati anche prima della partita. Sono stato sorpreso anche io, la Juve dovrà giocare a Milano e Roma, è stato un atteggiamento attendista molto sorprendente. Gestione oculata di Sarri su Hamsik? Ho già detto la mia opinione un paio di mesi fa, è una cosa tra allenatore e giocatore. Vederlo da fuori non piace perché dopo sembra che non c’è rendimento come qualcuno dice, poi guardando le statistiche si vede che quelle di Marek sono migliori anche rispetto all’anno scorso. Da fuori sembra una cosa strana, ma nelle loro gerarchie c’è qualcosa che è nato. Almeno in queste partite lo si vorrebbe veder giocare fino alla fine. Marek ha sempre creduto e sperato, questa partita era decisiva e Marek ci crede sempre. Spazio libero per tatuaggio? C’è sempre, anche se non ci dovesse essere pronto lo farebbe in fronte, per una cosa del genere si troverà spazio».

