L'agente di Hysaj e il suo futuro: «Non c'è solo il Chelsea su di lui»

«In settimana ho avuto un colloquio con Ancelotti e Giuntoli di 4 ore. Abbiamo chiarito la situazione riguardo il giocatore ed il poco utilizzo dell'ultimo perioso». Così Mario Giuffredi ai microfoni di RaiSport spiega la situazione relativa ad Elseid Hysaj, uno dei suoi assistiti in maglia Napoli. Il terzino albanese non ha avuto con la nuova guida tecnica la stessa continuità vista con Sarri al timone, ma le acque le ha calmate Ancelotti.



«Abbiamo parlato e mi ha dato delle spiegazioni riguardo alle sue scelte, parole che condivido in pieno perché lui vive il giocatore ogni giorno e sa in che condizione è», ha continuato l'agente. È importante aver sentito Ancelotti dire che lo stima, se non fosse stato così saremmo andati via ad ogni costo. Invece gli ha confermato la fiducia».



Mercato chiuso? No, perché sul terzino albanese ci sono gli interessi di diverse squadre. «A gennaio possono esserci comunque delle opportunità, si parla molto del Chelsea ma c'è anche altro», ha confermato Giuffredi. «Se ci saranno opportunità di vantaggio per tutti, potremmo discuterne, altrimenti parleremo di rinnovo contrattuale al termine di questo mercato invernale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA