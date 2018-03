Napoli, attento al nuovo Arsenal: su Jorginho Ghoulam e Koulibaly

Non si fermano le voci che arrivano dall'Inghilterra e che riguardano anche il Napoli. Secondo l'odierna edizione del Daily Mirror, infatti, i Gunners sarebbero ben attenti in casa azzurra, con tre calciatori nel mirino del club inglese e che potrebbero fare al caso della squadra in costruzione per il prossimo anno. Il nuovo direttore Sven Mislintat, lo stesso che ha confezionato l'arrivo di Aubameyang lo scorso gennaio, starebbe guardando da vicino, infatti, Ghoulam, Koulibaly e Jorginho, presenti nelle idee della squadra.



Dopo i colpi per l'attacco delle ultime sessioni di mercato, l'Arsenal vorrebbe rinforzare il pacchetto arretrato. In difesa, tra i nomi vagliati, proprio quelli di Koulibaly e Ghoulam, anche se i Gunners sanno bene quanta concorrenza potrebbe esserci con Chelsea e Manchester United. Tante pretendenti anche per Jorginho che, insieme con il tedesco Max Meyer, sarebbe in cima alla lista dei centrocampisti ricercati in estate.



Il Napoli, dal canto suo, non è preoccupato. I contratti di Koulibaly e Ghoulam, rinnovato qualche mese fa, lasciano tranquilli gli operatori di mercato. Anche con Jorginho la società proverà un prolungamento nei prossimi mesi, magari proprio al termine della stagione, così da allontanare le voci di mercato e prolungare l'accordo in essere, con scadenza oggi nel 2020.

