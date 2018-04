«Il Sassuolo ha giocato la partita della vita, con la bava alla bocca. Evidentemente, quando il padrone chiama lo schiavo risponde». Questo uno dei tanti estratti delle parole di Carlo Alvino, inviato da Tv Luna e protagonista al Mapei Stadium con un commento della gara a caldo che è stato immortalato dalle telecamere della tv campana. «Il Napoli ha fatto i suoi sbagli, ha le sue colpe e su questo non c’è dubbio, ma abbiamo visto il comportamento antisportivo del Sassuolo. Avrei avuto piacere a vederli giocare così sempre».



Il riferimento chiaro va ovviamente alla gara contro la Juventus che con il Sassuolo porta avanti legami societari, soprattutto in chiave mercato, non nascosti e di certo non illegali. Ma il legame tra le società e quel 7-0 con cui i bianconeri passeggiarono sulla squadra di Iachini qualche settimana fa, fece drizzare le antenne a tutti a Napoli, ben prima del pari del Mapei Stadium.



Tutti si aspettavano una gara da giocare fino in fondo, non di certo una passeggiata, contro una formazione che, per di più, si gioca ancora carte per la salvezza. Le parole dell’inviato, però, non hanno di certo aspettato per diventare virali. E così il video ha fatto il giro del web, attaccato dai tifosi juventini e spalleggiato da molti supporter napoletani, raggiungendo le migliaia di condivisioni sui social.









