Napoli-Parma, tifosi estasiati: «C'è ancora il sogno nel cuore»

di Oscar De Simone

La serata era fredda allo stadio San Paolo, ma la prestazione degli azzurri ha riscaldato il cuore dei tifosi. Il Napoli vince e convince contro il Parma che lascia Fuorigrotta con una pesante sconfitta per tre reti a zero.

Adesso tutti sperano nella partita di Sabato a Torino contro la Juentus. Un match che potrebbe già segnare buona parte della stagione.



«Dobbiamo agganciare la Juve» commentano i tifosi, «e con questa squadra possiamo farcela. Dopo le ultime prestazioni abbiamo visto la capacità di Ancelotti di cambiare modulo e formazioni a partita in corsa. Questo è un vantaggio da sfruttare a Torino per sorprendere la “vecchia signora”. Se riusciamo ad agguantare il primo posto, possiamo procedere in campionato con un altro ritmo e con tanta sicurezza in più».

