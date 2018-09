Napoli, senti il nuovo Maksimovic: «Belgrado rovente, ma siamo forti»

Esordio stagionale per Nikola Maksimovic, il difensore serbo che ha sostituito Albiol nella sfida contro la Fiorentina di questa sera. «Siamo contenti per la vittoria perché l’abbiamo meritata, ma è stato importante anche non prendere gol viste le ultime partite», le parole del centrale azzurro. «La Fiorentina aveva fatto bene prima di stasera, è una squadra forte, ma abbiamo dato tutti qualcosa in più per vincerla e il gol di Insigne ci ha dato i tre punti».



«Avevamo preparato come affrontare i viola, ma potevamo sfruttare qualche occasione già nel primo tempo», ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Ringrazio Ancelotti per la fiducia e la titolarità di questa sera, mancavo in campo con l’azzurro da dieci mesi». Poi lo sguardo alla Champions contro la Stella Rossa, squadra che conosce bene. «Ho giocato lì per un anno e mezzo, da piccolo ne ero tifoso. C’è un’atmosfera come quella di Napoli, sicuramente lo stadio sarà pieno ma partiamo favoriti».

