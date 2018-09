Fabián e un esordio non fortunato «Ma possiamo ancora qualificarci»

Esordio in Champions per Fabián Ruiz, lo spagnolo che veste per la prima volta la maglia azzurra direttamente a Belgrado, nella prima gara di Champions League. «Sapevamo fosse una partita molto difficile, ma abbiamo dato tutto e abbiamo avuto molte occasioni», ha detto ai microfoni di Sky. «Ci è mancata un po' di fortuna, ma la squadra sta crescendo e bisogna continuare a lavorare».



Il pari del Marakana complica i piani qualificazione della squadra di Carlo Ancelotti, anche in vista delle super sfide a Liverpool e Paris Saint Germain. «Sappiamo che è un girone molto difficile, le squadre che ci aspettano sono forti, ma noi lo siamo altrettanto e la prossima giocheremo a casa nostra al San Paolo, che ci darà una spinta in più. Possiamo qualificarci ancora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA