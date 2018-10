Il Liverpool si rialza subito e dopo la sconfitta del San Paolo torna ad Anfield per prendersi i tre punti. Poker alla Stella Rossa di Belgrado con reti di tutto l'attacco Reds: Firmino, Mané e due volte Salah valgono i tre punti per la banda Klopp che ora salta nuovamente al primo posto in classifica approfittando del pari tra PSG e Napoli.



Le due formazioni che stasera si sono fermate sul 2-2 al Parco dei Principi inseguono, azzurri ancora secondi con 5 punti e con uno in più proprio sui parigini. Resta fanalino di coda la squadra serba con un solo punto in graduatoria.



La classifica:



Liverpool 6

Napoli 5

Paris Saint Germain 4

Stella Rossa 1



Prossimo turno:



Napoli-Paris Saint Germain

Stella Rossa-Liverpool

© RIPRODUZIONE RISERVATA