La contestazione a Bologna: «No al Napoli al Dall'Ara»

Singolare contestazione di una parte del tifo bolognese ieri sera al Dall'Ara. In occasione del match salvezza contro l'empoli, a pochi passi dallo stadio rossoblu è stato ritrovato uno striscione dedicato agli azzurri: «No al Napoli al Dall'Ara», il messaggio degli ultras. Lo striscione, pubblicato anche sui social dalla pagina Forever Ultras Bologna 1974 era accompagnato ad un messaggio chiaro: «Potete sequestrarci tutto, ma non smetteremo mai di far sentire la nostra voce!»



Il club di Aurelio De Laurentiis, nei giorni scorsi, ha indicato proprio lo stadio Dall'Ara come sede alternativa per giocare le partite interne europee che la squadra di Ancelotti affronterà la prossima stagione. Difficile ciò avvenga, con gli azzurri che potranno modificare il San Paolo nelle prossime settimane, ma nel frattempo a Bologna il messaggio è stato chiaro.







© RIPRODUZIONE RISERVATA