«Sicuramente dopo i tre punti col Liverpool dovevamo prendere altri tre punti importanti. Abbiamo pareggiato ed è un peccato». Così Dries Mertens dopo il match con il Genk, quasi un derbi per lui. «È sempre bello tornare qui, ma volevo i tre punti e questo è un peccato. Se entraste nello spogliatoio vedreste il nostro dispiacere perché volevamo fare il nostro gioco e non ci siamo riusciti».



Il belga ha poi commentato anche la prestazione di Milik. «L'ho già detto. Arek è un gran giocatore, bisogna avere fiducia in lui», ha detto sicuro a Sky Sport. «Sarà di nuovo importante per questa squadra. L'ha dimostrato e lo dimostrerà ancora».«Non so ancora nulla del contratto, ho ancora un accordo per questa stagione, poi vedremo quando finirà. Io voglio restare, ma se il Napoli non vuole… vedremo cosa accadrà» ha concluso Dries.

