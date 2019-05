di Diego Scarpitti

«Una graditissima visita, Enzo Massa della Canottieri Napoli». Twitta così la Società Sportiva Calcio Napoli sul seguitissimo social network ufficiale, annunciando la presenza del tecnico giallorosso nel quartier generale azzurro. «Un pomeriggio davvero stupendo. Sono stato invitato a Castel Volturno, ad assistere all’allenamento del Napoli. Mi ha fatto enormemente piacere incontrare prima negli uffici e poi conoscere Carlo Ancelotti. Ci siamo intrattenuti una buona mezzora a conversare sul campo», racconta la sua inedita esperienza Massa. Non capita tutti i giorni, infatti, ritrovarsi a colloquiare con il plurititolato mister di Reggiolo, di caratura internazionale e dal palmares invidiabile.



«Ancelotti mi ha chiesto curiosità e gli schemi della pallanuoto. Ho riscontrato una persona bravissima, umile e speciale. Mi ha colpito la sua signorilità, interessandosi di uno sport alternativo al calcio. Sono soddisfatto a dir poco». Emozioni indescrivibili quelle di Enzo Massa, catapultato in un contesto quasi sempre blindato e di difficile accesso, soprattutto agli appassionati e calorosi tifosi napoletani. «Ai massimi livelli la SSC Napoli per lo staff decisamente all’altezza, guidato splendidamente da Ancelotti. Si notava il grande rispetto che i giocatori azzurri nutrono per l’eccezionale mister. Il gruppo unito e compatto, che scherzava in un clima armonioso, mi ha dato l’impressione, fatte le debite proporzioni, della Canottieri: una bella sensazione».



Colta, infine, l’occasione per ritrovarsi quanto prima. «Ho invitato Ancelotti al Molosiglio», ha concluso Massa, certo che la sua richiesta non andrà disattesa.

