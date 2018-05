La Juve pensa solo agli azzurri, tutti in coro: «Napoli usa il sapone»

Non è una novità, ma fa sempre notizia. A Torino la festa bianconera per il settimo scudetto di fila è già partita, ma anziché dedicarsi alle esultanze o al giusto tributo per l’ultima gara in maglia Juve di Gigi Buffon, capitano bianconero, i tifosi presenti allo Stadium dedicano tutte le loro attenzioni al Napoli, rivale della stagione.



«Sarò con te e tu non devi mollare», si affrettano a cantare. «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone», scimmiottano i bianconeri sulle gradinate. Un coro già sentito e che testimonia quanto a cuore stia la squadra azzurra a tutto l’ambiente Juventus.

