La notte speciale degli Allan: il piccolo Miguel con Neymar

Napoli-Paris Saint Germain non è stata una gara come tutte le altre. Speciale per i calciatori ed i tifosi azzurri, ma anche per chi ha avuto l'occasione di incontrare i campioni del cuore. Il piccolo Miguel Allan, figlio d'arte e con un nome importante in città, al pallone dà già del tu nonostante la giovane età, a riprova che il Dna non sempre si tramanda ma in qualche caso può fare la differenza.



Il piccolo italo-brasiliano ieri è entrato in campo al San Paolo mano nella mano con Neymar, suo connazionale ed idolo personale. «Il mio piccolino pazzo per il calcio ed emozionato di vivere questi momenti che ha aspettato per tanti giorni. Con la certezza che non li dimenticherà mai», ha scritto su Instagram mamma Thais.







Per il piccolo Miguel sarà difficile dimenticare le emozioni di ieri sera, tra l'ingresso con Neymar e la foto ricordo con Mbappé nel post-gara, ma anche per campionissimi francesi scorderanno con difficoltà la famiglia Allan. In campo, il calciatore azzurro è stato protagonista dell'ennesima grande prestazione, capace di arginare il talento dei parigini anche al San Paolo dopo la sontuosa prestazione del Parco dei Principi.

