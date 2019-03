La Panini dedica una figurina all'addio al Napoli di Hamsik

Da sabato sarà in distribuzione in edicola con Sportweek e La Gazzetta dello Sport la nuova bustina speciale del Film del Campionato contenente 5 figurine extra della collezione Calciatori Panini. Tra queste ci sarà anche quella dedicata al «saluto del capitano» Marek Hamŝìk, che ha lasciato il Napoli dopo 12 anni per andare a giocare in Cina nello Dalian Yifang.

