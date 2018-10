Lady Milik e lady Allan, le wags azzurre sfilano in pelliccia

di Cristina Cennamo

L’autunno in città si è tinto d’azzurro: in passerella si sono uniti moda e calcio. L’occasione, il party organizzato da Enrico Rubinacci per presentare la nuova Star Collection con due testimonial d’eccezione: le Lady azzurre Jessica Ziolek fidanzata di Milik e Thais Valentim moglie di Allan.



La pelliccia si è così colorata d’azzurro e le due primedonne del calcio Napoli, note web influencer seguite da migliaia di follower si sono divertite a indossare i capi, a sfilare e a fare selfie con ospiti e tifosi.



«La pelliccia Forza Napoli la indosseremo allo stadio - hanno commentato – azzurra come la squadra e calda come la città e la gente che ci ha accolto con grande entusiasmo. Amiamo il calcio e siamo sempre in tribuna per tifare e sostenere i nostri compagni e tutta la squadra».



Bellissime e alla moda, per Jessica un gilet di volpe e per Thais una giacca in denim e visone rigorosamente azzurri creati ad hoc per loro da Rubinacci. E poi un brindisi alla nuova collezione Fall/Winter 18-19 che vede protagonisti capi teen e sportivi come le giacche in denim, i mini bomber e i piumini reversibili.



Must della Star collection è la pelliccia Cinderella decorata con scarpette da sera e dedicata a tutte le fashion addicted, che durante la festa organizzata da Mia Communication si sono divertite a farsi fotografare con i capi di Enrico Rubinacci resi ancora più preziosi dai gioielli handmade disegnati da Alessandra Laviano e a diventare così modelle per un giorno con in sottofondo la musica live del violino elettrico di Stella Manfredi.Glamour, divertenti e morbidi gli accessori come le mini bagsy in visone golden e denim, le borse in pvc, i manicotti, i cappelli rasta in cashmere e le lunghe cinture intrecciate da legare ben strette in vita per un effetto bathrobe, ma con stile.Una serata diversa dal solito per duecento ospiti, tra cui anche Gigi Di Gennaro e Lula Carratelli, Luca Rubinacci e Bruna Azzollini, Uberto Di Gennaro e Giovanna Paduano, il chirurgo plastico Sergio Marlino, Valentina Ianniti, Pierpaola Aita, Lavinia Forte, Antonella Cerino, Barbara Riccio, Daniela Cioffi, Enrico Buonfantino, Imma Russo, Mila Gambardella, Monica Cirillo, Romolo Pizi, Beatrice Antinucci, Fabio Barbieri, Paola De Ciucesis, Roberta Cosa Buccino, Fabio Ummarino, Francesca Mugnano, Valeria e Alessandra Laviano, Pino Rossi, Francesco Rubinacci, Sara Modica, Gianni Rubinacci, Roberta Della Rocca, Bruno Giuliano, Nunzia Carbone, Nietta e Rita Barresi, Elena Sarti, Clarissa Mentone, Margherita Marchese, Barbara Giuliano.

