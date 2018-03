La Premier guarda ancora Koulibaly Pronte offerte di Chelsea ed Arsenal

Il mercato estivo sta per tornare e ci dovrà pensare anche il Napoli. Torna nell'occhio del ciclone anche Kalidou Koulibaly, il 27enne francosenegalese che si è imposto tra i migliori del suo ruolo in giro per l'Europa nelle ultime stagioni. Il centrale azzurro viene osservato da lontano dal Chelsea ormai da diversi mesi, i Blues sembravano già pronti all'attacco la scorsa estate, ma ora potrebbero dover condividere la scena con un altro club inglese.



Sarebbe l'Arsenal, infatti, l'altro club della Premier League interessato a Koulibaly. Come riportato dal Daily Mirror, tra qualche mese potrebbero arrivare a Castel Volturno due offerte importanti per strappare il difensore alla corte di Sarri. L'idea è di comprarlo prima del Mondiale, quando il prezzo di Koulibaly potrebbe alzarsi ulteriormente e scatenare un'asta internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA