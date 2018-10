La prima volta di Fabián: «Aspettavo tanto questo gol»

Ha aperto il match sostituendo l'infortunato Verdi e con un gol incredibile, il primo della sua carriera in Serie A. «Aspettavo da tanto questo momento, il gol fa piacere può accrescere la fiducia in me stesso», le prime parole di Fabián Ruiz al fischio finale. «Ma la cosa più importante stasera restano i tre punti che abbiamo portato a casa».



Ancelotti l'ha lanciato in campo senza pensarci troppo e il suo contributo ha subito messo in discesa il match. «Cerco sempre di fare quel che mi chiede il mister in campo, lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando. Mi piace molto inserirmi tra le linee, una cosa che mi chiede spesso anche lui. Spero che mercoledi in Champions saremo bravi per portare a casa punti importanti».

