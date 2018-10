di Gennaro Arpaia

Il primo gol in campionato non si scorda mai, soprattutto se arriva con un sinistro violento e dopo un sombrero a superare l'avversario. Adam Ounas, lanciato per la prima volta da titolare, ci ha messo poco a ringraziare Ancelotti per la fiducia concessa stasera. «Ho visto il centrocampista giocare la palla all’indietro, allora l’ho recuperata, sono riuscito a saltare l’avversario e ho fatto gol. Il mister mi ha schierato davanti, ieri in allenamento abbiamo provato quella posizione, ho provato a fare il meglio ed è andata bene».





Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'algerino racconta la felicità dopo il primo sorriso in campionato. «Abbiamo sbagliato alcune occasioni nel primo tempo, siamo rientrati nella ripresa con un gol di vantaggio e ci abbiamo riprovato, alla fine ci ha pensato Lorenzo che ha fatto da solo il secondo gol», ha detto Ounas. «Ancelotti è un allenatore che dà fiducia a tutti i giocatori, noi dobbiamo giocare e lavorare bene per migliorare ancora. Le differenze con Sassi ci sono: magari lui giocava sempre con gli stessi, invece ora vediamo più turnover. La chiamata della Nazionale? Sì, sono felice, è la mia seconda convocazione, speriamo di vincere anche lì».

© RIPRODUZIONE RISERVATA