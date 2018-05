Napoli, curva A contro De Laurentiis: «Vogliamo vedere fame di vittoria»

Sono spuntati in queste ore, al lungomare napoletano, nuovi striscioni di contestazione da parte della Curva A, che quest'anno si era già fatta notare con i suoi membri per i duri attacchi alla società Napoli ed a De Laurentiis. E proprio al numero uno del club azzurro si rivolge questo nuovo invito dei tifosi napoletani, a seguito delle vibranti polemiche arrivate dopo le parole di ADL dei giorni scorsi.



«Le parole non fanno i fatti. Parli di meno e sia più chiaro», scrivono i tifosi della Curva all'indirizzo di De Laurentiis. «Gli ultras pretendono una società composta da gente competente e che ha fame di vittoria! Faccia il proprio dovere e lo faccia bene. Noi, come sempre, faremo il nostro!» conclude il manifesto. Nel frattempo, si attende il pubblico delle grandi occasioni al San Paolo per il match contro il Crotone, con la tifoseria azzurra che vuole salutare nel migliore dei modi la squadra dopo una appassionante stagione.







