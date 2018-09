La serie A si ferma per le nazionali e Ounas si rilassa a Sorrento

di Ciriaco M. Viggiano

SORRENTO - È senza dubbio tra le note positive del precampionato e di questo primo scorcio di serie A. Anche contro la Sampdoria, capace di battere il Napoli con un secco 3 a 0, Adam Ounas ha dimostrato il suo valore. E non è un caso che mister Carlo Ancelotti abbia voluto trattenerlo per la stagione in corso, avendo riconosciuto in lui un notevole potenziale tecnico. Mentre la serie A è ferma per le partite delle Nazionali, il calciatore franco-algerino si è concesso qualche ora di relax. Dove? A Sorrento, ovviamente.



L'esterno d'attacco del Napoli è stato avvistato in città in compagnia della moglie Sarah e del figlio di pochi mesi. Ed è proprio il bambino il protagonista della foto che Ounas ha pubblicato su Instagram scatenando i 'like' dei tifosi azzurri attivi su Instagram. Lo scatto ritrae il calciatore sulla terrazza di un noto hotel di Sorrento; tra le sue braccia il figlio con tanto di cappellino da pescatore e un grosso cuore azzurro a coprirne il volto per ovvi motivi di privacy. «Amore mio», ecco le tenere parole postate dal 21enne Ounas a margine della foto.



Insomma, il talentuoso mancino ha scelto la Costiera per ricaricarsi in vista dei prossimi impegni di campionato e di Champions League. Sabato alle 18 il Napoli affronterà la Fiorentina e sarà chiamato a riscattarsi dopo la brutta sconfitta patita a Genova. Martedì 18 settembre, invece, gli azzurri esordiranno in Europa sull'insidioso campo della Stella Rossa. Chissà che Ounas non possa ritagliarsi uno spazio in almeno uno dei due importanti match.

