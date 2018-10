La sosta di Ancelotti: l'allenatore azzurro si gode il relax ad Ischia

La sosta delle nazionali ha già avuto i primi effetti e così, mentre sedici azzurri hanno lasciato Castel Volturno, il Napoli riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio con solo cinque elementi della prima squadra a disposizione di Ancelotti. L'allenatore azzurro sa che questi momenti servono a staccare la spina, fondamentali in una stagione lunghissima come, si spera, quella che attende ancora il Napoli, e vuole godersi qualche ora di meritato relax.



Ieri, infatti, Carletto è stato intercettato da un tifoso azzurro ad Ischia, sulla nota spiaggia di Sant'Angelo. Nei suoi mesi a Napoli, Ancelotti ha già dimostrato di apprezzare tanto la Costiera così come le isole del Golfo, tra una fuga e l'altra tra l'isola verde e Capri.





