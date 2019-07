La stella Fabián lontana da Dimaro: lo spagnolo in vacanza a Bangkok

Sono cominciate in queste ore le vacanze di Fabián Ruiz, il centrocampista del Napoli protagonista di una lunga estate dopo aver lasciato la maglia azzurra. Prima le due gare di qualificazione agli Europei 2020 con la maglia della Nazionale maggiore, poi l'europeo Under 21 in Italia giocato e vinto da protagonista, con prestazioni che hanno acceso le luci dei riflettori sul calciatore azzurro.



Così, mentre i suoi compagni cominciano il lungo ritiro a Dimaro - oggi il primo incontro della squadra con Ancelotti - lo spagnolo sta vivendo le sue vacanze a Bangkok con la sorella Yamila e gli amici più stretti. Difficilmente Fabián potremo vederlo in Trentino, ma di certo sarà a disposizione del Napoli per fine mese, tra le amichevoli europee e quelle con il Barcellona in America.



