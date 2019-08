La tifosa azzurra Itala al corso antipanico per la Champions

di Cristiano Tarsia

Da sempre abbonata in prima fila. Da anni («Non diciamo quanti, non me lo ricordo neanche») al San Paolo a vedere il suo Napoli. Decine e decine di partite in casa. E fuori? «Una volta a Milano e quella maledetta finale di Coppa Italia a Roma, dove io e mio figlio Filippo fummo anche aggrediti da tifosi fiorentini». Itala Recco ricorda Denis Bergkamp. Paura matta di volare. L'olandese era un professionista e si sottoponeva a estenuanti tour in treno per mezza Europa per giocare in trasferta. Itala, invece, è una semplice tifosa, pura, appassionata, azzurra. Complicato fare le trasferte senza aereo. Soprattutto quelle di Champions durante la settimana. E allora? E allora spunta Antonio D'Ambrosio, già professore di Riabilitazione psichiatrica presso la scuola di specializzazione in Psichiatria della Federico II, che con la sua Cbt Clinic Center, che non può non trovarsi che accanto all'ingresso dell'aeroporto di Capodichino, insegna a non avere più paura dell'aereo.





