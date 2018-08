Lady Jorginho saluta Napoli: «Non la dimenticheremo»

Il passaggio di Jorginho dal Napoli al Chelsea è ormai ufficiale da un bel po', ma solo oggi arriva il saluto alla città di Natalia, la compagna del calciatore che ha condiviso con lui l'avventura azzurra nell'ultimo quinquennio. «Ancora oggi non riesco a trovare bene le parole per descrivere questi quasi 5 anni vissuti a Napoli», ha scritto dal suo account Instagram. «Tante emozioni: iniziare una vita a due, a tre e l’inizio di quatro anzi cinque» le parole di Natalia riferite al figlio nato a Napoli, a quello che nascerà a Londra ed al cane adottato proprio negli ultimi anni.



Lady Jorginho ha voluto salutare tutti i protagonisti della grande avventura napoletana. «Poi tutto l’affetto che voi napoletani ci avete dimostrato e continuate a dimostrare è inspiegabile! Ai nostri amici napoletani un GRANDE GRAZIE per aver reso la nostra vita ancora più bella e allegra! Grazie Napoli per averci abbracciato e fatto sentire a casa! Grazie, grazie e grazie!! Con un affettuoso saluto vi lascio per iniziare una nuova tappa delle nostre vite, ma con un bagaglio immenso nel cuore! Non vi dimenticheremo mai! E verrò comunque a trovare gli amici, mangiare la buona pizza, la mozzarella, il pesce...»







