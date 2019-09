Lady Lozano pazza per gli azzurri: «Forza Napoli, ti amo Chucky»

Il Napoli a Torino, impegnato nella importante trasferta di campionato contro la Juventus, e tra gli azzurri per la prima volta anche il compagno Hirving Lozano. Ana Obregon, dolce metà del Chucky che i napoletani hanno già conosciuto in questi primi giorni di permanenza in città, ha inaugurato subito la sua nuova avventura seguendo il match da casa e tifando per l'azzurro anche sui social.



Subentrato all'intervallo, Lozano ha trovato il gol, il primo in maglia Napoli, dopo pochi minuti. «Ti amo» ha subito scritto su Instagram Lady Lozano che ha condiviso poi la foto del Chucky nell'esultanza dedicata proprio a lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA