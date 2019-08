Lady Lozano già pazza di Napoli: dopo Posillipo ecco il lungomare

A Napoli da 48 ore, ma poco è servito ad Ana Obregón per innamorarsi di Napoli. La compagna di Hirving Lozano, fresco neo acquisto del club azzurro e pronto ad aggregarsi alla squadra di Carlo ancelotti la prossima settimana, ha seguito da vicino le vicende del compagno in queste ultime ore ma ha anche potuto vedere da vicino la città che può ospitarla per i prossimi cinque anni.



Lo scorso giovedì, infatti, con il Chucky impegnato nella firma del contratto all'interno dell'Hotel Vesuvio, la messicana si era diretta con il resto della famiglia a Posillipo per visionare l'appartamento in cui abiteranno da lunedi. Questa mattina, invece, giro sul lungomare napoletano immortalato sui social con tanto di video Instagram e cuore, il primo dedicato alla città.





© RIPRODUZIONE RISERVATA