«La Cina? È molto più lontana di Napoli, per me sarebbe più difficile di conseguenza e Dries lo capisce, perché a costruirmi una carriera ci ho messo molto». Così Kat Kerkhofs, compagna dell’attaccante del Napoli sempre al centro di tante voci di mercato dopo le ultime stagioni ad alto livello in maglia azzurra.



«Prendo tanti aerei, andando avanti e indietro tra Belgio e Napoli, che alla fine non è lontana. Io e Dries di questo parliamo spesso», ha continuato lady Mertens che ha un ruolo fondamentale nelle decisioni del marito. Kat, dopo aver avviato un centro benessere in Belgio, sta partecipando alla versione olandese di «Ballando con le stelle», viaggiando a singhiozzo tra Italia e Belgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA