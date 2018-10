Le lady di Milik, Allan e Ospina testimonial per Rubinacci

di Giuliana Covella

Jessica Ziolek, fidanzata di Arkadiusz Milik (attaccante), Thais Valentim, moglie di Marques Loureiro Allan (centrocampista) e Jessica Sterling, moglie di David Ospina (portiere): saranno loro, le compagne dei campioni del Calcio Napoli le testimonial - venerdì 26 ottobre alle 18 in via Crispi - per la presentazione della nuova collezione Fall/Winter 18-19 di Enrico Rubinacci. Ospiti speciali della serata, le tre lady azzurre sono note web influencer seguite da migliaia di follower. Appassionate di moda, durante il party indosseranno i capi della nuova collezione, alla vigilia della sfida Napoli-Roma in programma domenica alle 20.30.



La collezione, che è dedicata a una donna giovane, vede protagonisti capi “teen” come le giacche in denim, quasi sempre wash, la pelliccia che si incastona in maniera più libera, i mini bomber e i piumini reversibili: casual da un lato perfetti per il giorno ed eleganti dall’altro per la sera. L’inverno in città è a tutto fur: le pellicce sono declinate in mille varianti, colorate, total white, ottanio, rosa, grigio e marron glace e anche nella stagione fredda non si rinuncia alle stelle, che decorano le giacche. Sfilano in passerella gilet in volpe blu night e muticolor, pellicce di visone, zibellino e cashmere. La pelle è sempre sotto i riflettori, come nel trench di visone con inserti di nappa e nel cappotto in visone e denim. Must della nuova collezione è la pelliccia “Cinderella” decorata con scarpette da sera. Glamour, divertenti e morbidi gli accessori come le mini bagsy in visone golden e denim, le borse in pvc, i manicotti, i cappelli rasta in cashmere e le lunghe cinture intrecciate da legare ben strette in vita per un effetto bathrobe, ma con stile. In passerella un tocco glam in più con i bijoux handmade Ei.El., dal carattere deciso e ricercato, disegnati da Alessandra Laviano.



Durante il party organizzato da Mia Communication le ospiti potranno indossare i capi della nuova collezione e diventare così modelle per un giorno, insieme alle partners dei tre calciatori azzurri. Ed avranno un angolo tutto per loro con tanto di back drop, accessori e fotografo professionista. Parola d’ordine: fashion con l’hair stylist Vincenzo Sammarruco e la make up artist Dalila Gambardella. Durante la sfilata: musica live con il violino elettrico di Stella Manfredi, finger food a cura di Pikara, flower design Fly High e brindisi con i vini delle Cantine Famiglietti.

