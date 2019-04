Lady Milik si gode la domenica di Napoli: «Adoro venire al centro»

Non hanno mai nascosto il loro amore per Napoli i Milik e Jessica, compagna dell'attaccante azzurro Arek, non perde mai occasione per godersi qualche ora nel centro città. Soprattutto quando la domenica lo permette, con il primo sole primaverile a riscaldare le vie del centro storico già piene di turisti.



Per la lady polacca quella di ieri è stata una domenica da vivere tra i napoletani che affollavano San Gregorio Armeno. «Hai mai sentito parlare dei corni della fortuna? Adoro venire qui» scrive Jessica ai suoi fan mentre su instagram immortala le strade di Napoli e si fa ritrarre accanto ad un corno gigante.







