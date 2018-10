Lady Ospina incantata da Napoli: «Questa città sembra un dipinto»

Tre punti arrivati da Udine e un sole da godersi a Napoli. Negli ultimi anni a Londra, Jessica Sterling ha potuto difficilmente scattare qualche foto davanti al mare in pieno ottobre, ma lady Ospina sembra aver già capito come sfruttare i fine settimana napoletani. La bella modella colombiana ha mostrato il panorama del lungomare in una foto caricata direttamente dall’account Instagram.



«Sembra un dipinto! Non so come descrivere questa foto, ma dicono che una immagine valga più di mille parole» ha scritto la Sterling in una foto che ritrae lei e i due figli a Castel dell’Ovo. Il modo migliore per trascorrere il weekend in attesa del portiere azzurro, non titolare ieri ad Udine ma comunque felice per la vittoria arrivata alla Dacia Arena.



