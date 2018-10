Lady Verdi trova Ciro l'immmortale: «Una bella serata con ciliegina»

Una bella serata quella del San Paolo. Lo stadio di Fuorigrotta ha potuto esultare all'ultimo minuto per il gol di Insigne che vale agli azzurri trionfo e primo psoto del girone. Una serata speciale anche per le wags presenti: tra queste, sicuramente lady Verdi, con l'esterno ex Bologna entrato nella ripresa e grande protagonista del finale incandescente contro il Liverpool.



«Una bella serata con ciliegina», ha scritto sui social Laura Della Villa, arrivata a Napoli insieme a Verdi e pronta a vivere a pieno la città nelle ultime settimane. A dimostrazione anche la foto di questa sera al San Paolo con Marco D'Amore, famoco «Ciro l'immortale» della fortunata seria napoletana Gomorra.





