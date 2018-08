Napoli, quei colpi di Insigne noti ma reinventati ogni volta

di Marco Ciriello

Dall'alto della sua zolla, Lorenzo Insigne, in una partita sporca e irrazionale, fa la sua parte due volte: mettendo a bollire la linea difensiva della Lazio prima, e poi il suo portiere. Mentre il Napoli è ancora dedito a fiacchi esercizi, con una difesa invertebrata, lui, sornione, poggia due gocce di pallone: apre morbosamente per Callejon, occhieggiando quel lato sinistro che tanti gol e punti ha portato, inseguendo quel taglio perverso che continua a rimanere una risoluzione preziosa oltre che pratica, infatti questa volta dal suo cross che libera lo spagnolo ne nasce un appoggio per Arek Milik. Ma la bellezza è negli attimi precedenti, come Insigne arriva a liberarsi, per vezzo poetico avrebbe detto Gianni Brera, con una mezza luna di suadente vigore, tutta rapidità ed eleganza, senza bisogno di guardare, con la sicurezza che si ha nel compiere azioni consuete, sapendo che c'è un cursore d'istinto pronto a ricevere, che dall'altra parte il suo sforzo per liberarsi non è vano, che può fare affidamento sulla sponda di fiume opposto, come sempre, in un sicuro ricordo pallonaro che diventa azione da gol.



