Allan non cambia il Napoli: «Siamo forti come in passato»

Protagonista della vittoria contro la Lazio, leader del centrocampo, il brasiliano Allan si candida ad un’altra grande stagione. «È stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata dura giocare con la Lazio in casa loro. Siamo stati bravi a vincere e speriamo di continuare così. Tutta la squadra ha dato il cento per cento, aveva voglia di fare una grande partita dopo la delusione per le amichevoli. Abbiamo dimostrato di essere forti come in passato».



«Stiamo cercando di fare quello che ci chiede Ancelotti, ci riusciamo a volte e alle volte no, ma oggi per un'ora abbiamo fatto una grande partita. Dopo il gol subito siamo stati tranquilli, abbiamo giocato come sappiamo e abbiamo meritato la vittoria», ha detto ai microfoni di Sky. «Qualcuno dice che manca qualcosa, ma siamo una grande squadra, siamo reduci da un grande campionato e abbiamo fiducia in noi stessi per ripeterci. Nell'intervallo Ancelotti ci ha chiesto di giocare in modo più veloce e giocare la palla in due tocchi per trovare spazi».

