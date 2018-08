Lazio-Napoli apre la stagione Dazn, Diletta Leotta: «Ancelotti romantico»

di Bruno Majorano

Inutile girarci troppo attorno, quello di Diletta Leotta è uno dei volti più noti della televisione italiana sportiva e non solo. E quello di quest'anno è stato un salto doppio che l'ha portata dall'essere la signora della serie B su Sky Sport alla padrona di casa a Dazn, la nuova piattaforma streaming che trasmetterà 3 gare sulle 10 di ogni giornata di serie A. Il tutto portando con sé la carica social e quel sorriso contagioso che l'ha resa una vera e propria web star negli ultimi anni. L'esordio suo e quello di Dazn andranno a braccetto con quello del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti: tutti impegnati domani sera alle 20.30 all'Olimpico di Roma nell'anticipo contro la Lazio. Esordio che la stessa Diletta ha definito «Col botto», anche perché il Napoli sarà trasmesso da Dazn anche nella seconda di campionato, sabato 25 al San Paolo contro il Milan: la sfida di Higuain e Ancelotti contro i rispettivi passati.



Emozionata di partire con un big match come Lazio-Napoli?

«Mi sembra una partenza col botto. La Lazio, se non vende entro stasera Milinkovic Savic, ha una squadra attrezzata e rodata da un anno di lavoro con gli stessi uomini contro il Napoli di Ancelotti. Sono molto curiosa di vedere dopo il calcio organizzato di Sarri lo spirito da vincente di Ancelotti sugli azzurri».



Poi ancora il Napoli contro il Milan.

«Qui il protagonista è Higuain, ha già segnato con la Juventus alla sua ex squadra, vedremo se riuscirà a bissare il gol da ex. E poi è la prima di Ancelotti contro il suo Milan, sarà una serata di spettacolo e di grandi emozioni».



A proposito cosa pensa del ritorno di Ancelotti in serie A?

«Ancelotti ha davanti a sé una bellissima scommessa: prende una macchina perfetta e la ribalta con il suo stile di gioco con pochissimi innesti di mercato a meno di una clamorosa sorpresa dell'ultima ora. Due filosofie di gioco a confronto, quasi illuminismo contro romanticismo, vedremo se avrà ragione lui».



